شاهد.. تعليق عمرو أديب على وصف ترامب لأردوغان بالأحمق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلقى إهانتين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أسوأ ما يمكن، خلال يومين فقط.



وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر": "انقلبت على قفاي من كثرة الضحك على أردوغان، وباستغرب من اللي بيطبلوا له ويسقفوا له، الإهانات اللي اتوجهت له، لو ربعها حصل عندنا كانوا سمعونا كلام!".



وأشار أديب إلى أن الإهانة الأولى هي تراجع أردوغان عن إعلانه أنه لن يلتقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ثم التقاهم.



أما الإهانة الثانية، فهو الكشف عن رسالة ترامب لأردوغان في 9 أكتوبر، وقال له فيها "لا تكن أحمقًا".



وجاء في الرسالة: "أنت لا تريد أن تكون مسئولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسئولا عن تدمير الاقتصاد التركي.. وسأفعل ذلك، لا تكن أحمقا".



وعقب أديب ساخرا من إعلام الإخوان: "ويقولوا لك وقد نجا وقد انتصر، ده مضروب بالجزم، وسيفقد كل ما قدمه في الحياة، لأنه اتجنن وأصيب بجنون العظمة".