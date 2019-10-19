أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ24 جنيها للكيلو

سجل سعر كيلو السمك البلطي، ارتفاعًا بقيمة 2 جنيه في سوق الجملة بالعبور، اليوم السبت، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و210 جنيهات.



وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 300 و380 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح سعره ما بين 40 و54 جنيهًا.



وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح ما بين 50 و64 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح ما بين 30 و90 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح ما بين 30 و150 جنيهًا.