أبرز 8 معلومات عن المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات

تستهدف وزارة الاتصالات بدء العمل بشكل رسمي داخل المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات بداية من عام 2020، بالتعاقد مع أول شركة رسميًا، والتي ستقوم ببدء تقديم خدماتها بهذه المنطقة الواعدة.



وفي هذه السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز 8 نقاط عن المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات:



1- المشروع نفذ في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء عدة مناطق تكنولوجية في المحافظات.



2- 50 فدانًا إجمالي مساحة المشروع، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل.



3- تم تنفيذ المرحلة الأولي بالكامل على مساحة 18 فدانًا، تشمل 4 مباني ذكية ومركز لخدمة المواطنين ومجمع صناعي مجهز.



4- تستهدف 5 آلاف فرصة عمل خلال عملية التشغيل في عامي 2020-2021.



5- 430 مليون جنيه استثمارات المرحلة الأولي بالكامل حتى الآن.



6- المنطقة إحدى المشروعات التكنولوجية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتقدم بيئة ومناخ جيد في مجالات التدريب والتأهيل، والكشف والتشخيص عن بعد والتعليم، وبناء القدرات البشرية، والذكاء الاصناعي، ومعامل للتطوير والتميز، وصناعة التعهيد، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، ومعامل اختبار جودة أجهزة الاتصالات والمحمول.



7- 30 % نسبة الإعفاء الضريبي لأي مشروع جديد في المنطقة لمدة 8 سنوات، كحافز من الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية للمنطقة.



8- سيتم توفير خطوط مواصلات رسمية بين المنطقة التكنولوجية وجميع المراكز بالموقع الجغرافي للمنطقة، والتي تخدم 3 محافظات هي المنوفية والبحيرة والجيزة.