السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

اقتصاد

أبرز 8 معلومات عن المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:40 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
تستهدف وزارة الاتصالات بدء العمل بشكل رسمي داخل المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات بداية من عام 2020، بالتعاقد مع أول شركة رسميًا، والتي ستقوم ببدء تقديم خدماتها بهذه المنطقة الواعدة.

وفي هذه السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز 8 نقاط عن المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات:

1- المشروع نفذ في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء عدة مناطق تكنولوجية في المحافظات.

2- 50 فدانًا إجمالي مساحة المشروع، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل.

3- تم تنفيذ المرحلة الأولي بالكامل على مساحة 18 فدانًا، تشمل 4 مباني ذكية ومركز لخدمة المواطنين ومجمع صناعي مجهز.

4- تستهدف 5 آلاف فرصة عمل خلال عملية التشغيل في عامي 2020-2021.

5- 430 مليون جنيه استثمارات المرحلة الأولي بالكامل حتى الآن.

6- المنطقة إحدى المشروعات التكنولوجية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتقدم بيئة ومناخ جيد في مجالات التدريب والتأهيل، والكشف والتشخيص عن بعد والتعليم، وبناء القدرات البشرية، والذكاء الاصناعي، ومعامل للتطوير والتميز، وصناعة التعهيد، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، ومعامل اختبار جودة أجهزة الاتصالات والمحمول.

7- 30 % نسبة الإعفاء الضريبي لأي مشروع جديد في المنطقة لمدة 8 سنوات، كحافز من الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية للمنطقة.

8- سيتم توفير خطوط مواصلات رسمية بين المنطقة التكنولوجية وجميع المراكز بالموقع الجغرافي للمنطقة، والتي تخدم 3 محافظات هي المنوفية والبحيرة والجيزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الاتصالات": إنشاء 10 مناطق تكنولوجية فى مصر قبل 2030

وزير الاتصالات يتفقد المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات

وزير الاتصالات يتفقد المنطقة التكنولوجية ببني سويف الجديدة

مدبولي يصدر قرار إنشاء منطقة تكنولوجية بالمعادي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

برلماني يفجر مفاجأة عن عائلة راجح قاتل محمود البنا

منذ حوالي 14 ساعة

أبراج تعشق الكذب

منذ حوالي 8 ساعات

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

برلماني يفجر مفاجأة عن عائلة راجح قاتل محمود البنا

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

وفاة والد أحمد مكى.. والدفن فى الإمارات

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

%95 من أغذية الرضع المعبأة تحتوي على معادن سامة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

خطورة الإفراط في تناول الكالسيوم

الرئيس نيوز

الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه

القصة الكاملة لمحاولة الاعتداء.. والتهامى: "الشباب اتصور وهيتجاب"

المحطات النووية تعلن عن وظائف قيادية وتستقبل طلبات السابقة (مستند)

رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد يشيدان بجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى

منوعات

اتفاق بين الدولية للطاقة ومستشفى أمريكى لعلاج سرطان الأطفال بالدول النامية

وصول الأمير وليام وزوجته كيت إلى إسلام آباد بسلام بعد تعرض طائرتهما لمشكلات

شرطة هولندا تستعين بعلماء نفس لحل لغز أسرة

فنان بريطاني يكافئ من يعرفون "سبب أهمية الفن" بقطع أصلية

كشكول

التعليم تكشف سبب إغلاق أبواب المدرسة على طالبة كفر الشيخ

استبعاد مدير مدرسة والتحقيق مع أخرين في واقعة "حبس طالبة"

القوات المسلحة تدعم مدارس قنا بمعدات ومستلزمات مدرسية

إحياء التراث الفني في "وقفة ناصية زمان" بصيدلة طنطا

إسلام سياسي

باحث يكشف كواليس اتفاق تركيا وأمريكا بشأن الأوضاع في سوريا

كاتب مصري بفرنسا يرصد محاولات الإخوان تشويه مصر في أوربا

جماعة الدم.. التفاصيل الكاملة حول دعم الإخوان لـ"القاعدة" بـ 25 مليون دولار

كيف تتلقى الإخوان تمويلاتها؟.. منشق يجيب


زيت وسكر

تعرف على الأطفال الأكثر تعرضاً لحساسية الصدر وطرق العلاج

حصاد  6183 فدان قطن بالبحيرة

4 ملايين و795 ألف طن معدلات الصادرات الزراعية .. والموالح أولا

مكافحة أمراض المحاصيل الزراعية فى دورة تدريبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض 3 أفلام قصيرة بمركز الحرية للإبداع

صدور كتاب "أوامر القتل.. برقيات طلعت باشا والإبادة الأرمنية"

اليوم.. حفل موسيقى البوب روك لفريق "جنان" بمركز درب 1718

عرض "الوسادة الخالية" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

صفحتنا ع الفيس بوك