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محافظات

القصة الكاملة لطالبة "كنس الفصل" بكفر الشيخ.. و"التعليم" ترد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:18 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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شهدت مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، أمس الخميس، واقعة غريبة بعد سماع صرخات طالبة من داخل المدرسة، ليتبين "نسيانها"، وغلق المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى.

بداية الواقعة، كانت بمرور أحد المواطنين أمام مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسى، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا ليسمع صوت صراخ طالبة من داخل المدرسة، وهى منهارة من البكاء، والذى قام بدوره بالاتصال بمسئولى إدارة المدرسة والعامل، حتى قاموا بفتح الباب الحديدى، لخروج الطالبة من المدرسة، وتبين أن الطالبة كانت تقوم بكنس الفصل وتم نسيانها وغلق أبواب المدرسة عليها.

ومن جانبها، قرّرت الدكتورة بثينة عبدالله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة الحامول التعليمية، لتقصيره فى أداء مهام عمله، وذلك على خلفية واقعة نسيان طالبة داخل أحد الفصول وغلق البوابة الرئيسية بعد انتهاء اليوم الدراسى أمس الخميس.

كما قرّرت وكيل الوزارة، إجراء تحقيق فورى وعاجل مع مشرف اليوم الدراسى، ونوبتجى الأمن، ومُعلم فصل الطالبة فى الحصة الأخيرة، مشيرةً إلى أنه سيتم رد اعتبار الطالبة بشكل يحفظ لها كرامتها وآدميتها، مؤكدةً أنها تشعر بالحزن تجاه ما حدث للطفلة، وسينال كل مسئول الجزاء المناسب.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا صورة لواقعة نسيان "هيام.ع.أ" الطالبة بالصف الخامس الابتدائى، داخل أحد الفصول بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ وغلق البوابة الرئيسية بعد انتهاء اليوم الدراسى، وهو ما أثار غضب الكثيرين من هذا الموقف، مطالبين بالتحقيق فى الواقعة.

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