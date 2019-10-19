تعرف على شروط عمل سائقى المعتمرين

اشترطت وزارة السياحة بأن السائقين الذين يساهمون في نقل المعتمرين خلال الموسم المقبل، أن يكون السائق مسجل بوزارة السياحة وأن يكون الكشف الطبي للسائق لم يتعدى عليه مده عام من تاريخ أخر كشف وقع عليه.



كما اشترطت أن يكون حاصل على جميع الدورات العملية والنظرية التي تؤهلة لقيادة الحافلة، بالإضافة إلى أن تكون رخصة قيادته سارية لمدة أسبوع من تاريخ العودة إلى أرض الوطن، كما يلزم على سائقي الحافلات بعدم تحصيل أي إتاوات أو إكراميات من المعتمرين خلال الرحلة، كما أنه يلزم على السائق القيام بأي أمور من شأنها التأثير على موعد الرحلة المقرر لها.



ومن المتوقع أن تنطلق أولى رحلات العمرة في 20 نوفمبر من الشهر الجاري.