بعد رحيله.. تعرف على أصول والد أحمد مكي الهلالية

رحل صباح اليوم والد الفنان أحمد مكي بدولة الإمارات، حيث يعيش هناك منذ سنوات طويلة، وجاء رحيله بشكل مفاجئ ما جعل أحمد مكي يسافر إلى دبي لدفن والده.



وتستعرض "الدستور" معلومات عن والد مكي وجذور عائلته.



انفصل والده عن أمه وهو صغير وانتقل بعدها للعيش في مصر مع والدته، أما والده فكان جزائريا يعيش بالإمارات لظروف عمله في وزارة الإعلام هناك، وينتمي مكي لقبيلة بني هلال (من أقدم القبائل العربية التي يصل عمرها لـ4000 سنة).



أصل قبيلة بني هلال في مكة بالسعودية، لكنهم هاجروا وانتشروا في مناطق بالوطن العربي مثل جنوب تونس ومصر في الصعيد وسيناء وجنوب الجزائر وهو الذي ينتمي له عائلة مكي.