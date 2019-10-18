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عالم

المسماري: نفذنا 6 غارات على أهداف عسكرية في مصراتة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:01 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن القوات الجوية شنت 6 غارات منذ أمس على مدينة مصراتة، مؤكدًا أن الغارات كانت محددة وعلى أهداف عسكرية لتخزين الذخائر وغرف العمليات وأماكن انطلاق للطائرات المسيرة.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في مدينة بنغازي، أن الغارة الثالثة من هذه الغارات كانت الأقوى، حيث استهدفت «هناجر ومخزن صواريخ غراد، مما أدى لإحداث انفجارات قوية جدا».

وشدد على أن دقة الأهداف في هذه الغارات تعود «إلى مجهود استخباراتي كبير جدا، تم من خلاله جمع معلومات دقيقة جدا حول ما تحتويه هذه الأماكن من ذخائر ومناطق عسكرية».

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