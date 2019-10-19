تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة عدد فرص العمل الجديدة بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط لـ 1500 فرصة عمل جديدة خلال العام المالي 2019-2020.



وترصد "الدستور: في هذه السطور أبرز 10 نقاط عن مشروع المنطقة التكنولوجية بأسيوط.



- المشروع نُفذ في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء عدة مناطق تكنولوجية في المحافظات.



- 44 فدانًا إجمالي مساحة المنطقة التكنولوجية بأسيوط والتي ستتم على ثلاث مراحل.



- تمت الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمنطقة بالكامل وتسليها للشركات علي مساحة 15 فدان تضم 11 مبني ذكي.



-80 % نسبة الإشغال في المرحلة الأولى من قبل الشركات العالمية والمحلية.



-2500 فرصة عمل مباشرة وفرها المشروع حتى الآن لشباب الصعيد.



-1500 فرصة عمل جديدة مستهدفة من باقي المرحلة الأولى خلال العام المالي 2019-2020.



- 500 فرصة عمل وفرتها شركة أورنج العالمية للشباب من خلال إنشاء مركز خدمة عملاء بالمنطقة وتستهدف وصول العدد إلى 1000 فرصة عمل بنهاية العام الجاري.



- 800 مليون جنيه إجمالي استثمارات الدولة في المشروع حتى الآن.



- 750 مليون جنيه استثمارات مصنع المحمول المصري بالمنطقة وتم توسيع في خطوط الإنتاج لتصنيع العدادات الذكية للكهرباء وبعض أجهزة الاتصالات، بالإضافة إلى التليفون المحمول والتابلت والشاشات التليفزيونية LTE.



- المنطقة التكنولوجية باسيوط تخدم 3 محافظات في الصعيد وتوفر فرص العمل لهم وعامل جاذب للاستثمار الأجنبي بعد إعفاء الدولة لأي مشروع جديد بالمنطقة بنسبة 50 % من الضرائب لمدة 8 سنوات.