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خطة "الزراعة" لحماية مصر من حمى الوادى المتصدع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:09 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامى محمد غانم، إن جميع العجول الواردة إلى مصر يتم مراقبتها بيطريًا بكل دقة قبل السماح بدخول لحومها الى الأسواق، لافتًا إلى أن فرق الأطباء البيطريين تعمل طوال الـ 24 ساعة لتحليل العينات، والتأكد من صحتها.

وأضاف "غانم"، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، أن وزارة الزراعة وضعت خطة واتخذت كافة الإجراءات والوسائل الاحترازية لمنع دخول حمى الوادي المتصدع إلى مصر بتكثيف التحصينات في المحاجر الحدودية ونقل اللحوم إلى داخل البلاد مذبوحة أو مبردة.

وأشار غانم إلى وجود رقابة أمنية مشددة على الحدود المصرية لمنع تسلل أي من الحيوانات المصابة إلى داخل الأراضى المصرية والتنبيه على التجار بالذبح؛ إلا داخل المجازر وبيع اللحوم مختومة بالأختام الصحية.

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