مصر تدين هجوم أفغانستان الإرهابي

أدانت وزارة الخارجية اليوم، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا خلال صلاة الجمعة اليوم في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، ما أدى إلى سقوط ٦٢ قتيلًا وعشرات الجرحى من المصلين.

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وأعربت الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة وقوف مصر حكومة وشعبًا مع أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف.