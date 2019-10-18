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مصر

البابا تواضروس لـ ماكرون: مصر بخير.. وأوضاع الأقباط في تحسن

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:32 م
جريدة الدستور
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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني بقصر الإليزيه، بحفاوة بالغة لحظة نزوله من السيارة، واصطحبه إلى داخل القصر.

وتناول اللقاء الأوضاع في مصر، حيث أكد قداسة البابا على أن الأحوال في مصر في تحسن وأن طريق التنمية مازال طويلًا، قُطعت منه بعض الخطوات.

وعن أحوال الأقباط، أشار قداسته إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية أبرزها صدور قانون بناء الكنائس وحرص الرئيس السيسي على زيارة الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد، وكذلك تعيين محافظ قبطي وكذلك امرأة قبطية في المنصب ذاته.

وعلى صعيد التعليم، ركز قداسة البابا على أن هناك اهتمام بالتعليم خاصة في سنوات التكوين الأولى معربًا عن أمله في أن تساهم فرنسا في دعم العملية التعليمية في مصر.

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