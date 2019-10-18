عبدالمنعم سعيد: "الممر" يعلم المصريين كيفية التعامل مع الخسارة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن فيلم الممر من الأفلام الجيدة التي تتحدث عن فترة النكسة في عام 1967.



وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فيلم الممر يعلم المصريين كيفية التعامل مع الخسارة.



وأشار سعيد، إلى أنه لا يريد أن تكون كل الأفلام تتحدث عن حقبة 1973، فهناك عبور اقتصادي حققته مصر في الوقت الحالي.