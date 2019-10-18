عبدالمنعم سعيد: تأجيل مباراة القمة ضربة للسياحة

طالب الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم إدارة المنظومة بصورة صحيحة أو تقديم الاستقالة.



وقال سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يتعجب من عدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، معتبرًا ذلك ضربة للسياحة والاستثمارات في مصر.



وأشار عبدالمنعم سعيد، إلى أن مباراة القمة كانت ستقام دون جمهور، متسائلًا: "لماذا لم يتم إقامتها، والتعثر في مجال الرياضة نقطة سلبية".