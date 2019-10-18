إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة ترويج الحشيش فى المرج

أمرت نيابة المرج، بإحالة عاطل "مسجل خطر"، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة "مخدر الحشيش"، متخذا من دائرة قسم المرج وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة على عملائه.



كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على "إسلام.س" 34 سنة مسجل خطر وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش، فى منطقة المرج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 500 جنيه، وهاتف محمول.