حفتر يعلن موقفه من مؤتمر برلين المرتقب بشأن ليبيا

أعلن المتحدث الرسمي بإسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، أن قيادة الجيش ترحب بمؤتمر برلين المرتقب بشأن ليبيا، مطالبًا الأطراف المشاركة تضمين مكافحة الإرهاب ضمن أعمال المؤتمر.



وأضاف في مؤتمر صحفي يعقد الآن في بنغازي، سنشارك في مؤتمر برلين من أجل القضاء على الإرهاب ونطالب كل المؤسسات الدولية ذات العلاقة بليبيا بالحياد التام.



ونقل "المسماري" عن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، دعوته للشعب الليبي للاحتفال بجيشهم لانتصاره على الإرهاب.