أكرم حسنى يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع المخرج شريف عرفة

كشف الفنان اكرم حسني عن تعاقده على تقديم عمل سينمائي مع المخرج الكبير شريف عرفة، حيث بدأ التحضير له وجاري ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم لبدء تصوير أحداث الفيلم في منتصف شهر نوفمبر المقبل.



وأضاف "أكرم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الفيلم يناقش أحد القضايا الهامة ولكن بطريقة كوميدية، كما أعرب عن سعادته الشديدة باختيار شريف عرفة لبطولة فيلمه، مؤكدًا أن العمل مع قامة كبيرة مثله سيكون إضافة لمسيرته ومشواره الفني.



من ناحية أخرى أكد "أكرم" أن فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" توقف بسبب تعثر المنتج وليد منصور إنتاجيًا، كما أنه اتفق بشكل مبدئي على تقديم جزء ثاني من فيلم "البدلة" مع النجم تامر حسني ولكن في العام المقبل 2021.



يذكر أن أخر أعمال أكرم حسني كان مسلسل "الوصية" الذي قدمه رمضان قبل الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وشارك فيه بجانب الفنان أحمد أمين.