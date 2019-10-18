الليلة.. هاني شاكر يحتفل بزفاف نجله

يحتفل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الليلة بزفاف نجله شريف شاكر، على نورهان هاني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



ومن المقرر أن يشارك خلال الحفل مجموعة كبيرة من النجوم، كما سيقدم الفنان هاني شاكر، أغنية خاصة لنجله بمناسبة زفافه الليلة.



يذكر أن نجل الفنان هاني شاكر، احتفل بخطبته قبل عام من الآن في حفل عائلي اقتصر على عائلة العروسين فقط.

