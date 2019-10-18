مايا دياب: الحكومة اللبنانية خائفة من توحدنا

علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على المظاهرات اللبنانية، مؤكدة أن الشعب اللبناني متوحد ومدرك لكل شيء.



وأضافت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "لأوّل مرّة بحس إنو الشعب اللبناني واعي على كل شي، حتّى اللي انتخب عارف غلطته واللي بحب زعيم عارف علَلُه، لأوّل مرة بحس أنو نحنا قلب واحد وخوف واحد ومطالبنا متشابهة ومنها موحّدة لذلك هالمرة ما رح ترتاح السلطة وهم خائفون من توحدنا، الشغب يعني بعض الشبان فقط بس الشغب مش رح يوقفنا".



يذكر أن المظاهرات اللبنانية شهدت مشاركة عدد من النجوم ومنهم أمل حجازي، ونادين الراسي، ونادين نسيب نجيم، وكارمن لبس، وماجي بوغصن، والإعلامي وسام بريدي، والإعلامي نيشان، وغيرهم.