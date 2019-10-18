توفيق عكاشة يدعو لإسقاط دعوى ضد محمد غنيم: "مثله يُكرم"

دعا الإعلامي توفيق عكاشة، أحد المستشارين الذين رفعوا دعوى ضد الدكتور محمد غنيم رائد جراحة الكلي والمسالك البولية في العالم، بسبب معلومات مغلوطة قالها عن أندية القضاة.



وقال عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "تنازل عن القضية ومن الأفضل أن تكتفي بالرد على الخطأ في المعلومة التي جاء به الدكتور غنيم، بالنسبة المادية التي توجه لأندية القضاة، فمثل هذا العالم لا ترفع عليه قضايا وإنما تقدم له الأوسمة والنياشين، لأنه رفض العروض الأمريكية، والألمانية، والعروض الفرنسية، الإنجليزية لترك مصر".

