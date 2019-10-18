بالصور.. رجاء الجداوي في ضيافة عمرو دياب ودينا الشربيني

شاركت الفنانة رجاء الجداوي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور من استضافتها في منزل الفنان عمرو دياب.



وعلقت رجاء الجداوي، على الصور قائلة: "مرسي يا عمرو إنت ودينا على ضيافتك الجميلة بحبكم أوي يا ولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم".



واعتبر متابعي رجاء الجداوي، تعليقها بمثابة إعلان رسمي على ارتباط عمرو دياب ودينا، خاصة بعد ظهورهما يدًا بيد خلال تكريمه في الحفل الذي نظمته هيئة الترفيه بالسعودية احتفالًا بانطلاق موسم جدة.



كما تم تكريم الفنانة رجاء الجداوي، والفنانة يسرا، والإعلامي عمرو أديب، والفنان هاني شاكر، وكذلك عدد من النجوم العرب والعالميين ومنهم فان دام، وجاكي شان، وشاروخان.