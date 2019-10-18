حبس عاطل بتهمة ترويج مخدر البانجو في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الاستروكس والبانجو، حيث تم ضبطه قب ترويجها على عملائه فى المرج.



البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م.ب.و" 35 سنة عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته" 2 كيلو و140 جرام استروكس المخدر، 445 جنيها، 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار.

