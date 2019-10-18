رشوان توفيق: بحب السيسي وزوجتي انتخبته رغم مرضها

قال الفنان رشوان توفيق، إنه يحب الرئيس عبدالفتاح السيسي جدا، مشيرًا إلى أن زوجته انتخبته وهي على كرسي متحرك.



وأضاف توفيق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن زوجته الراحلة لم تجلس على كرسي متحرك في حياتها سوى مرة وحيدة عندما قامت بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف الفنان رشوان توفيق، أن زوجته عندما قامت بالتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت: "ده تقرير مصير".



من ناحية أخرى، كشف رشوان توفيق، أن فاتن حمامة ونادية لطفي وميرفت أمين أقرب الفنانات إلى قلبه، لافتًا إلى أن الفنانة فاتن حمامة كنت تطلق عليه لقب "الرجل الطيب".



وأضاف أن سعاد حسني من الفنانات العبقريات، وميرفت أمين دائما ما تكون بجواره في أزماته.

