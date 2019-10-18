مراسلة تتلقى قُبلة على الهواء خلال تغطيتها تظاهرات لبنان (فيديو)

تعرضت مراسلة قناة "الحدث"، لموقف محرج على الهواء خلال تغطيتها لأحداث مظاهرات لبنان مساء اليوم الجمعة.



المراسلة فوجئت خلال نقلها لتقريرها على الهواء بملثم يقوم برفع علامة النصر وتقبيل الكاميرا، ولم تستفق من الموقف، حتى فوجئت بأخر ملثم يأتي من خلفها ويقوم بطبع قبلة على خدها على الهواء، الأمر الذي أثار رعبها في البداية وقابلت الموقف بضحكة.

