RevUP Advertisements
مراسلة تتلقى قُبلة على الهواء خلال تغطيتها تظاهرات لبنان (فيديو)
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:20 م
سناء إسماعيلطباعة
تعرضت مراسلة قناة "الحدث"، لموقف محرج على الهواء خلال تغطيتها لأحداث مظاهرات لبنان مساء اليوم الجمعة.
المراسلة فوجئت خلال نقلها لتقريرها على الهواء بملثم يقوم برفع علامة النصر وتقبيل الكاميرا، ولم تستفق من الموقف، حتى فوجئت بأخر ملثم يأتي من خلفها ويقوم بطبع قبلة على خدها على الهواء، الأمر الذي أثار رعبها في البداية وقابلت الموقف بضحكة.
المراسلة فوجئت خلال نقلها لتقريرها على الهواء بملثم يقوم برفع علامة النصر وتقبيل الكاميرا، ولم تستفق من الموقف، حتى فوجئت بأخر ملثم يأتي من خلفها ويقوم بطبع قبلة على خدها على الهواء، الأمر الذي أثار رعبها في البداية وقابلت الموقف بضحكة.
قبلة خاطفة على الهواء.. مراسلة قناة الحدث تتعرض لموقف مُحرج، حيث فوجئت بشاب يعطيها قبلة سريعة على الهواء مباشرة أثناء تغطيتها المظاهرات في #لبنان .. وهذه ردة فعلها#لبنان_ينتفض #لبنان_يثور #ثورة_لبنان #مواقف #كلن_يعني_كلن #Lebanon pic.twitter.com/afApADGHkb— 24.ae | منوعات (@24Entertain) October 18, 2019