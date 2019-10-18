الأربعاء.. "رحلة العائلة المقدسة" و"القاهرة كما أراها" بمركز الثقافة

يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، كلاسيكيات السينما التسجيلية، في تمام السادسة من مساء الأربعاء 23 أكتوبر.



ويعرض مركز الثقافة السينمائية بإشراف الناقد مجدى الشحرى مدير عام المركز، فيلمى "القاهرة كما أراها" إخراج صبحى شفيق، وفيلم "رحلة العائلة المقدسة" إخراج سميحة الغنيمى، وتعقد ندوة لمناقشة الأفلام، يتحدث فيها الناقد الفنى سمير عبد الطيف.



يذكر أن الندوة يديرها الناقد مجدى الشحرى، ويقام العرض بمقر المركز ٣٦ شارع شريف- القاهرة.