مفقودون.. إبراهيم متغيب منذ عام ويعاني من مرض نفسي

انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تقوم به "الدستور" لقرائها، خُصصت هذه المساحة؛ لمشاركة كل من فقد فرد من عائلته، ولم يعرف مكانه بنشر صورهم؛ لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.



إبراهيم رمضان إمام السنديوني، ٢١ سنة، مريض نفسي، متغيب من يوم ٤ أغسطس ٢٠١٨.



العنوان: ناهيا البلد السهرايه (شارع الفرن). أخوه مقيم شارع طه الفشني مركز كرداسة - الجيزة.



برجاء من يتعرف عليه الاتصال على الرقم التالي: رقم التليفون 01118429100: 01154070909