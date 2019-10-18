بالفيديو.. أشرف عبدالباقي يكشف شروط مسابقة اختيار "طفل موهوب"

طرح الفنان أشرف عبدالباقي، مسابقة لاختيار طفل موهوب في التمثيل للمشاركة في مسلسله الجديد والذي يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة.



ونشر أشرف عبدالباقي، شروط المسابقة قائلًا: "أن يكون الطفل من سن 8 إلى 15 سنة"، موضحا أن كافة الأطفال بهذا السن يمكنهم المحاولة والمشاركة عن طريق تصوير فيديو، يقول فيه اسمه وسنه، والمنطقة التي يسكن بها، ويبدأ بتمثيل مشهد لمدة دقيقة".



وأضاف، أن مشهد المشاركة في الاختبار يمكن أن يكون من أي فيلم أو مسرحية أو مسلسل، لأي ممثل، ويرسل مقطع الفيديو، مؤكدًا أن الأطفال الذين سيتم اختيارهم ليس معناه فشل الآخرين ولكن سيتم اختيار البعض الآخر من التصفيات.