الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

هاشتاج

بالفيديو.. أشرف عبدالباقي يكشف شروط مسابقة اختيار "طفل موهوب"

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:37 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
طرح الفنان أشرف عبدالباقي، مسابقة لاختيار طفل موهوب في التمثيل للمشاركة في مسلسله الجديد والذي يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة.

ونشر أشرف عبدالباقي، شروط المسابقة قائلًا: "أن يكون الطفل من سن 8 إلى 15 سنة"، موضحا أن كافة الأطفال بهذا السن يمكنهم المحاولة والمشاركة عن طريق تصوير فيديو، يقول فيه اسمه وسنه، والمنطقة التي يسكن بها، ويبدأ بتمثيل مشهد لمدة دقيقة".

وأضاف، أن مشهد المشاركة في الاختبار يمكن أن يكون من أي فيلم أو مسرحية أو مسلسل، لأي ممثل، ويرسل مقطع الفيديو، مؤكدًا أن الأطفال الذين سيتم اختيارهم ليس معناه فشل الآخرين ولكن سيتم اختيار البعض الآخر من التصفيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف عبدالباقي: "الإبياري" مستأجر لمسرح الريحاني

عبدالباقي: لا توجد أي أزمة مع أحد أعضاء مسرح مصر

أشرف عبدالباقى يرد على جلال الشرقاوى: مسرحياتى ناجحة

سمية الإمام: "أبلة نبيلة" أقرب شخصية لقلبى

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

منذ حوالي 7 ساعات

"تناقضات الأجير".. عبدالله الشريف يروج لبرامج السخرية رغم تحريمه لها مسبقًا

منذ يوم

تعرف على عدد زيجات نبيلة عبيد وأصعبها

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رئيس الوزراء السودانى يواصل «بتر» قيادات «الإخوان» من مؤسسات الدولة

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

وفاة والد أحمد مكى.. والدفن فى الإمارات

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

رئيس الوزراء السودانى يواصل «بتر» قيادات «الإخوان» من مؤسسات الدولة

أيام زمان

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

%95 من أغذية الرضع المعبأة تحتوي على معادن سامة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

خطورة الإفراط في تناول الكالسيوم

الرئيس نيوز

ماكرون: العدوان التركي على الشمال السوري يثير تساؤلات حيال عمل الناتو

البحرين تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورًا

إصابة نحو 70 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال شرق غزة

مصر تشارك في اجتماع وزراي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي مع شركاء البحر المتوسط

منوعات

اتفاق بين الدولية للطاقة ومستشفى أمريكى لعلاج سرطان الأطفال بالدول النامية

وصول الأمير وليام وزوجته كيت إلى إسلام آباد بسلام بعد تعرض طائرتهما لمشكلات

شرطة هولندا تستعين بعلماء نفس لحل لغز أسرة

فنان بريطاني يكافئ من يعرفون "سبب أهمية الفن" بقطع أصلية

كشكول

استبعاد مدير مدرسة والتحقيق مع أخرين في واقعة "حبس طالبة"

القوات المسلحة تدعم مدارس قنا بمعدات ومستلزمات مدرسية

إحياء التراث الفني في "وقفة ناصية زمان" بصيدلة طنطا

بدء تقييم المتقدمين لنموذج "محاكاة الدولة" بجامعة الوادي الجديد

إسلام سياسي

باحث يكشف كواليس اتفاق تركيا وأمريكا بشأن الأوضاع في سوريا

كاتب مصري بفرنسا يرصد محاولات الإخوان تشويه مصر في أوربا

جماعة الدم.. التفاصيل الكاملة حول دعم الإخوان لـ"القاعدة" بـ 25 مليون دولار

كيف تتلقى الإخوان تمويلاتها؟.. منشق يجيب


زيت وسكر

أستاذ أمراض دم: الانيميا قد تكون عرضاً للإصابة بمرض “جوشيه”

الخياط: الالتهاب السحائى البكتيرى يؤدى إلى وفاة ١٥٪ عالمياً

مليون طن سمك بلطي .. والزراعة : لا صحة لإصابته بالديدان

‘الأطباء” تشكل هيئة مكتبها: الشافعى وكيلاً والطاهر أميناً عاماً

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. "رحلة العائلة المقدسة" و"القاهرة كما أراها" بمركز الثقافة

ابنة نوال السعداوي تكشف حقيقة نقل والدتها للعناية المركزة

ثقافة الإسكندرية تكرم أبطال حرب أكتوبر بقصر الشاطبي

بطولات وانتصارات حرب أكتوبر بثقافة بني سويف

صفحتنا ع الفيس بوك