مواطن يستغيث بمحافظ القاهرة: "اشتريت منزل منذ 2007 ولم أتسلمه حتى الآن"

في إطار الدور الإنساني لمؤسسة "الدستور" في توصيل شكاوي المواطنين للمسؤولين، فقد وردت إلينا استغاثة المواطن هيثم الطيب، لعدم استلامه وحدة سكنية تقدم لها من العام 2007.



وجاءت الاستغاثة كالتالي: " استغاثتي خاصة بمنزل اشتريته من سنه 2007 والمنزل بعشوائيات منطقة السلام، شارع المصانع أبو رجيلة مساحة 150 مترا، بمبلغ 35 ألف جنيه، وكنا ساكنين فيها والحي سجلنا مرتين وتسلموا منا الأوراق التي تثبت ذلك، وأنا من محافظة قنا مركز دشنا، وقالوا لي لازم تكون البطاقة من منطقة السلام، وعموم المنطقة استلمت الشقق ماعدا أنا.. هل محافظة قنا مش تبع جمهورية مصر العربية وهل اللي من قنا ليس له الحق أن يشتري في القاهرة؟".



التواصل مع مؤسسة "الدستور" للربط بين صاحب الشكوى ومحافظة الدستور.