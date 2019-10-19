شاهد.. صبرى فواز فى جلسة تصوير على البحر

قام الفنان صبري فواز، بعمل جلسة تصوير على البحر في الإسكندرية خلال تواجده في مهرجان الإسكندرية السينمائي الأسبوع الماضي بعدسة المصورة الإسكندرانية هاجر التونسي، والتي قدمت صبري فواز بشكل مختلف وجذاب.



يذكر أن هاجر جمال التونسي تهوى التصوير منذ صغرها وبدأت من أحداث يناير إلى أن درست التصوير وأصبحت مصورة محترفة وتمتاز صورها بالاختلاف، وشاركت بصورها في معرض مذاكراتي بمكتبة الإسكندرية وإحدى صورها أصبحت من مقتنيات السفارة المصرية في ألمانيا.



أما الفنان صبري فواز فقدم مؤخرًا مسلسل "قيد عائلي" وحقق نجاح جماهيري كبير، وتعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل "ملاك" مع الفنان كريم فهمي وأيتن عامر، كما ينتظر عرض فيلم "استدعاء ولي عمر" خلال الفترة المقبلة.