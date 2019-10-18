RevUP Advertisements
في خدمتك.. ننشر معايير الاستبعاد من البطاقات التموينية
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:07 م
رشا نصرطباعة
في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي تحرص "الدستور"على تقديمها، نقدم لكم المعايير التي يتم على أساسها الحذف من البطاقات التموينية وفقا لوزارة التموين وهي على النحو التالي:
- أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.
- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.
- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.
- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.
- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.
- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.
- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.
- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.
- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه
- أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.
- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.
- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.
- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.
- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.
- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.
- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.
- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.
- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه