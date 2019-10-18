في خدمتك.. ننشر معايير الاستبعاد من البطاقات التموينية

في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي تحرص "الدستور"على تقديمها، نقدم لكم المعايير التي يتم على أساسها الحذف من البطاقات التموينية وفقا لوزارة التموين وهي على النحو التالي:



- أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.



- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.



- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.



- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.



- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.



- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.



- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه