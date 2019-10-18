4.68 مليار دولار العجز التجاري بالجزائر خلال 8 شهور

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 68ر4 مليار دولار خلال الأشهر الثماني الأولى من 2019 مقابل 05ر3 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرية العامة للجمارك أن الصادرات الجزائرية بلغت 30ر24 مليار دولار خلال الأشهر الثماني الأولى من 2019 مقابل 53ر27 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (-76ر11 بالمائة).



وبلغت الواردات 97ر28 مليار دولار مقابل 58ر30 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا نسبته (-26ر5 بالمائة).

وبحسب البيانات نفسها فقد غطت الصادرات الجزائرية في الفترة بين يناير وأغسطس 2019 فاتورة الواردات بنسبة 85ر83 بالمائة مقابل 03ر90 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وشكلت المحروقات النصيب الأكبر من صادرات البلاد بنسبة 82ر92 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات المسجلة في الأشهر الثماني الأولى من 2019 حيث قدرت ب 55ر22 مليار دولار مقابل 60ر25 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2018 وهو ما يعني تسجيل تراجع بنسبة (-91ر11 بالمائة).