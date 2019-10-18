نادين الراسي تحرق إطارات السيارات في تظاهرات لبنان: "جُعت وصرت بالشارع"

شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، في مظاهرات لبنان القائمة خلال الوقت الحالي، ونُشر فيديو لها وهي تقوم بحرق إطارات السيارات.



وقالت نادين الراسي في كلمتها للمتظاهرين: "أنا نادين الراسي جٌعت لمدة 7 أيام، وعليّ ديون، وبلد ما بتحميكم ولا بتحميني، اتبهدلت ومصرف لبنان أخد بيتي، وصرت على الطرقات مش قادرة استأجر".



وكان عدد من النجوم قد شارك في مظاهرات لبنان ومنهم الفنانة نادين نسيب نجيم، وكارمن لبس، وجو رعد، والإعلامي وسام بريدي وغيرهم.

