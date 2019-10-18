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مصر

مرصد الكهرباء: 18 ألفًا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:53 م
جريدة الدستور
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قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الجمعة، بلغت 18 ألفًا و800 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم، أمس الخميس، خفض أى أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفًا و600 ميجاوات مقابل 27 ألفًا و500 ميجاوات، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفًا و700 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السابعة و40 دقيقة مساء، وكان قد ظهر، أمس، باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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