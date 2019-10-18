لامبارد ينتقد أسلوب تعامل منتخب فرنسا مع إصابة كانتي

انتقد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي طريقة تعامل منتخب فرنسا مع إصابة نجولو كانتي الذي سيغيب بسببها عن مواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن غدا السبت في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال لامبارد للصحفيين اليوم الجمعة إن لاعب الوسط كانتي، الذي لم يشارك بانتظام مع فريقه هذا الموسم، لن يخوض مباراة الغد بعد عودته من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.



وأوضح: "نجولو ليس جاهزا من الناحية البدنية لمباراة الغد. كان يعاني من مشكلة في أعلى الفخذ خلال فترة الإحماء في المباراة الأولى لفرنسا ولم يعد للفريق إلا بعد المباراة الثانية، بعد المباراة الأولى التي انسحب منها خضع لاختبار لياقة قبل المباراة الثانية بيوم واحد وكان من الواضح أنه لن يتمكن من اللعب وجلس بين البدلاء".



وأضاف لامبارد: "إنها مسألة خطيرة... ربما كان يجدر التعامل مع الأمر بشكل أفضل. كان من الواضح تماما أنه لم يكن لائقا بدنيا. لهذا فإننا نرى أنه كان يجب أن يعود لفريقه لنعمل معه للتعافي".

وتعرض تشيلسي لضربة أخرى بعد إصابة قلب الدفاع أندرياس كريستنسن خلال مشاركته مع منتخب بلاده الدنمرك في فترة التوقف الدولية وقال لامبارد إن كريستنسن سيغيب عن الملاعب "لمدة أسبوعين على الأرجح" بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. لكن كانت هناك أنباء سارة بشأن لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والمدافع الدولي الألماني أنطونيو روديجر الذي ابتعد عن الملاعب منذ سبتمبر.

وقال لامبارد "تعرض كوفاتشيتش لكدمة في الفخذ لكنه شارك في التدريبات خلال اليومين الماضيين. لهذا فمن غير المستبعد أن يشارك.

"روديجر يتدرب بشكل منفرد مع فريق العلاج الطبيعي. تعرض لإصابة شديدة ولم يشارك معنا بصفة مستمرة وهو أمر مؤسف لكنه يتدرب بشكل منفرد".



وأضاف "هناك بعض الجهد الذي يتعين القيام به من أجل استعادة لياقته البدنية للمباراة لكن عودته للتدريب انفراديا كانت أمرا إيجابيا للغاية".

