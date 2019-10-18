الأمن الداخلي في لبنان يعلن سقوط 17 جريحًا

أعلنت قوى الأمن الداخلي سقوط 17 جريحا من أفرادها باحتجاجات بيروت، فيما ناشدت وزيرة الداخلية ريا الحسن، منذ قليل المتظاهرين بعدم التعرض لأفراد الأمن اللبناني، ودعت المتظاهرين إلى عدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة.



وقالت الوزيرة الحسن في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر اليوم: "أتوجه مجددا الى كل المواطنين المشاركين بـ التظاهرات بالتأكيد ان حرية التظاهر والاعتصام تعبيرا عن مطالبهم، هو حق مقدس يكفله الدستور".



وأضافت: "أهيب بكل المشاركين عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة وإقفال الطرقات وتفادي أعمال التكسير والتخريب المنافية لأخلاقيات اللبنانيين".