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حوادث

"أمن الجيزة" يضبط 80 متهما ويزيل 162 حالة تعد بالطالبية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:40 م
جريدة الدستور
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات في الطالبية.

ونجحت جهود الحماة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ضبط العديد من القضايا والمتهمين في مجال البحث الجنائي تم ضبط 80 متهما تنوعت ما بين 2 سلاح ناري – 2 مخدرات – 4 سلاح أبيض – 2 جناية – 8 مستأنف – 35 جزئى – 15 غرامات – 1 ضبط وإحضار – 600 مبالغ مالية – 2 دراجة بخارية – 1 سايرة – 2 نوعيات خطره – 3 مخالفة – 3 اشتباه.

ففي مجال المرافق تم رفع 162 مخالفة إشغالات بالطريق، منها التحفظ على طقطوقة – 5 أوتاد وسلاسل – 3 ثلاجة – 6 ميزان – 125 كرسى – 11 ترابيزة – 4 عربة يد – 1 شمسية – 6 استاند.

تأتي الحملة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، لضبط الخارجين على القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بتكثيف الوجود الأمني ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المسجلين جنائيًّا، والعناصر الخطرة من محرزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وتحررت المحاضر اللازمة بتلك الوقائع والمخالفات، وأحيلت للنيابات المختصة لتولي التحقيق.

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