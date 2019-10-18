جامعة الإسكندرية الأولى عالميًا فى نشر الوعى بريادة الأعمال

تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، حول فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال والتي عقدت مساء أمس الخميس، بالعاصمة الفنلندية هليسنكي.



وذكر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، أن التقرير أشار إلى نجاح جامعة الإسكندرية في تقديم نموذج متفرد عالميًا خلال المسابقة التي بدأت منذ عدة أشهر، حيث نجحت جهود الجامعة في دمج مفاهيم ريادة الأعمال وإدخال ثقافتها في المحتوي التعليمي لكافة طلاب جامعة الإسكندرية، وتقديم نموذج فريد للتعليم غير النمطي والتفاعلي والمبني علي مفاهيم التعلم والمشاركة والخروج عن النمط التقليدي والصفي والكتاب الجامعي وبمنهج دولي الهدف منه ترسيخ مبدأ تحول جامعة الإسكندرية إلي جامعة متسقة مع طلابها.



وأوضح التقرير أن الدكتور عصام الكردي، تسلم جائزة المركز الأول خلال الاحتفالية الكبيرة التي شارك فيها ألف و500 مدعو من 28 دولة وأقيمت بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبي، التي أسسها الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران.



بدوره، أكد الدكتور الكردي عقب تسلمه للجائزة، أن التجربة بدأت فى الجامعة من خلال اختيار مقرر ريادة الأعمال والابتكار لتدريسه للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت اعتبارًا من الفصل الدراسي الحالي، فى تنفيذ مقرر إلزامي على جميع طلاب الجامعة عن ريادة الأعمال والابتكار من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة.



وقدم الكردي الشكر لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وعلى رأسهم الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، على جهودهم خلال الشهور الماضية لتغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب وتوجيههم نحو نمط وطريقة تفكيره تتسم بالواقعية في البحث عن وظيفة مناسبة، بجانب نشر ثقافة العمل الحر وجعلها الثقافة السائدة لديهم وتشجيعهم على القيام بمشروعاتهم الخاصة، والتى من شأنها أن تسهم في بناء الوطن.