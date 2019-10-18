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عالم

رئيس حكومة النمسا يواصل مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل ائتلاف

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:37 م
جريدة الدستور
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واصل سباستيان كورتس، رئيس الحكومة المكلف والمستشار الفيدرالي الجديد، اليوم الجمعة، مشاوراته الحزبية لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

وقالت مصادر حزبية في فيينا اليوم إن كورتس أجرى محادثات استشكافية مع حزب "نيوس"، ومن المقرر استكمال المشاورات الحزبية الأسبوع المقبل وستشمل أيضا حزب الخضر.

ومن جانبها، قالت رئيس حزب نيوس بيت مينل ريزينجر عقب الاجتماع بأن المحادثات جاءت مكثفة ومفتوحة وتتسم بالثقة والجدية.
كانت المشاورات الحكومية قد بدأت الأسبوع الماضي واستمرت على مدى يومين خلال الأسبوع الجاري، وتعتبر الأوساط السياسية أن حزب الحرية خرج من حسابات تشكيل الحكومة الجديدة، بينما لا يزال الحزب الاشتراكي يطمح في مزيد من المحادثات لتقريب وجهات النظر.

ومن المعروف أن فيرنر كوجلر، رئيس حزب الخضر، أعرب عن سروره بإيجابية المحادثات مع حزب الشعب فضلًا عن تقارب المناهج وإمكانية التوافق على خطة عمل الائتلاف الحكومي.

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