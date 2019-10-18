خبير في الشأن التركي: أردوغان من الممكن أن يستغل أحداث لبنان (فيديو)

قال علي رجب، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن التركي، إن توقيت عدوان تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، جاء بالتزامن مع عملية إعداد اللجنة الدستورية الخاصة بالدستور السوري والتي أوجد فيها ممثلين عن الأكراد، ولذلك استشعر الخطر لحصول الأكراد على حقوق دستورية في سوريا الجديدة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، انسحاب ترامب والقوات الأمريكية فيها هدية لتركيا لدخولها عسكريا في شمال شرق سوريا بالإضافة إلى ابتزاز أردوغان لأوروبا للحصول على مساعدات وأموال.



وتابع: "أردوغان يستغل أي أزمة في أي دولة عربية بالترويج على أنها تمثل خطرًا على الأمن التركي ومنها مظاهرات العراق، والتي أدعى أنها تمثل خطر على الحدود التركية، وكذلك اليمن وليبيا ومن الممكن أن يستغل أزمات لبنان هي الأخرى لأن هناك التركمان أو أتراك لبنان في لبنان".



وأكد أن استمرار أردوغان في شمال شرق سوريا، يتوقف على موقف الدول الكبرى خاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الأكراد يؤكدون عن وجود صفقة بين تركيا وروسيا وأمريكا للسماح لتركيا بالدخول إلى شمال شرق سوريا ولكن إلى أماكن محددة.