الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

بسبب خلافات مالية.. مقتل شاب على يد عاطل في دار السلام

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:36 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
طباعة
جريمة بشعة شهدها شارع المشير بمنطقة دار السلام جنوب القاهرة، عندما أقدم عاطل على قتل شاب بطلق ناري أثناء التشاجر معا بسبب خلافات مالية بينهما ثم فر هاربا، ولكنه سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة.

كان قسم دار السلام تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص عثر على جثة شاب يدعى "زيزو" 28 سنة، متأثرا بإصابته بطلق ناري، تم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد الجناه، كما استمع فريق آخر من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ع" عاطل، بسبب خلافات مالية بينهما، وأنه أثناء الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى استل على إثرها المتهم سلاح ناري من بين طياته وأطلق عيار ناري على المجنى عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة، ثم فر هاربا.

بناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تعرف على عدد زيجات نبيلة عبيد وأصعبها

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رئيس الوزراء السودانى يواصل «بتر» قيادات «الإخوان» من مؤسسات الدولة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"النقد الدولي": الاقتصاد المصري جاهز لاستيعاب استثمارات مباشرة

منذ حوالي 10 ساعة

نافخو الصافرات.. كيف كشفت تسريبات الإخوان صراع الحصول على تمويلات؟

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

وفاة والد أحمد مكى.. والدفن فى الإمارات

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

رئيس الوزراء السودانى يواصل «بتر» قيادات «الإخوان» من مؤسسات الدولة

أيام زمان

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

%95 من أغذية الرضع المعبأة تحتوي على معادن سامة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

خطورة الإفراط في تناول الكالسيوم

الرئيس نيوز

ماكرون: العدوان التركي على الشمال السوري يثير تساؤلات حيال عمل الناتو

البحرين تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورًا

إصابة نحو 70 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال شرق غزة

مصر تشارك في اجتماع وزراي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي مع شركاء البحر المتوسط

منوعات

اتفاق بين الدولية للطاقة ومستشفى أمريكى لعلاج سرطان الأطفال بالدول النامية

وصول الأمير وليام وزوجته كيت إلى إسلام آباد بسلام بعد تعرض طائرتهما لمشكلات

شرطة هولندا تستعين بعلماء نفس لحل لغز أسرة

فنان بريطاني يكافئ من يعرفون "سبب أهمية الفن" بقطع أصلية

كشكول

استبعاد مدير مدرسة والتحقيق مع أخرين في واقعة "حبس طالبة"

القوات المسلحة تدعم مدارس قنا بمعدات ومستلزمات مدرسية

إحياء التراث الفني في "وقفة ناصية زمان" بصيدلة طنطا

بدء تقييم المتقدمين لنموذج "محاكاة الدولة" بجامعة الوادي الجديد

إسلام سياسي

باحث يكشف كواليس اتفاق تركيا وأمريكا بشأن الأوضاع في سوريا

كاتب مصري بفرنسا يرصد محاولات الإخوان تشويه مصر في أوربا

جماعة الدم.. التفاصيل الكاملة حول دعم الإخوان لـ"القاعدة" بـ 25 مليون دولار

كيف تتلقى الإخوان تمويلاتها؟.. منشق يجيب


زيت وسكر

أستاذ أمراض دم: الانيميا قد تكون عرضاً للإصابة بمرض “جوشيه”

الخياط: الالتهاب السحائى البكتيرى يؤدى إلى وفاة ١٥٪ عالمياً

مليون طن سمك بلطي .. والزراعة : لا صحة لإصابته بالديدان

‘الأطباء” تشكل هيئة مكتبها: الشافعى وكيلاً والطاهر أميناً عاماً

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. "رحلة العائلة المقدسة" و"القاهرة كما أراها" بمركز الثقافة

ابنة نوال السعداوي تكشف حقيقة نقل والدتها للعناية المركزة

ثقافة الإسكندرية تكرم أبطال حرب أكتوبر بقصر الشاطبي

بطولات وانتصارات حرب أكتوبر بثقافة بني سويف

صفحتنا ع الفيس بوك