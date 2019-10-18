بسبب خلافات مالية.. مقتل شاب على يد عاطل في دار السلام

جريمة بشعة شهدها شارع المشير بمنطقة دار السلام جنوب القاهرة، عندما أقدم عاطل على قتل شاب بطلق ناري أثناء التشاجر معا بسبب خلافات مالية بينهما ثم فر هاربا، ولكنه سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة.



كان قسم دار السلام تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص عثر على جثة شاب يدعى "زيزو" 28 سنة، متأثرا بإصابته بطلق ناري، تم نقل الجثة إلى المشرحة.



وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد الجناه، كما استمع فريق آخر من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ع" عاطل، بسبب خلافات مالية بينهما، وأنه أثناء الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى استل على إثرها المتهم سلاح ناري من بين طياته وأطلق عيار ناري على المجنى عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة، ثم فر هاربا.



بناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.