الاتحاد السكندرى يتعادل مع وادى دجلة 1-1 بالدورى الممتاز

تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



تقدم المهاجم مروان حمدي لدجلة بهدف في الدقيقة 15 بعدما تسلم تمريرة حاسمة من الجناح المغربي عبد الكبير وادي لينفرد بحارس المرمى عماد السيد ويضع الكرة بقدمه اليمنى على يساره.



لكن خالد قمر أدرك هدف التعادل لـ"زعيم الثغر" في الدقيقة 25 من تسديدة يسارية قوية سكنت الشباك على يمين الحارس محمد عبد المنصف وسط غياب التركيز لدى مدافعي الفريق الضيف.



وارتفع رصيد الاتحاد بهذا التعادل إلى 7 نقاط يرتقي بها إلى المركز الخامس بجدول ترتيب فرق المسابقة، ورصيد دجلة إلى نقطتين يحتل بهما المركز السادس عشر.