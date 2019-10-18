محلل سياسي لبناني: ننتظر استقالة حكومة الحريري خلال ساعات

قال الكاتب والباحث السياسي اللبناني توفيق شومان، إن الأوضاع التي يشهدها الشارع اللبناني خرجت عن السيطرة، لافتًا إلى أن شرعية حكومة سعد الحريري سقطت وانتهت ولا يتبقى سوى الإعلان عن وفاتها.



وأضاف شومان في مداخلة له على قناة الغد، أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيتقدم باستقالته خلال ساعات، مشيرًا إلى أن الشعب اللبناني جسد المشاهد الوطنية بامتياز وابتعد عن العنصرية والطائفية.



وأشار الكاتب والباحث السياسي إلى أن الشارع اللبناني لن يهدأ إلا بقرارات اقتصادية قوية يشعر بها المواطن، ووضع خطة لتقليص الدين العام، موضحًا أن الأحزاب السياسية تحاول افتعال أعمال البلطجة ودس الخارجين على القانون وسط المتظاهرين لتشويه الثورة اللبنانية.



يذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت احتجوا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات مما دفع الحكومة لإلغاء رسوم جديدة مقترحة على خدمة الواتساب.



وطالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بتقديم استقالته تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي في لبنان.