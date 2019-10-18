بلحيق: وفد البرلمان في القاهرة يقدم رؤيته للأزمة الليبية

قال عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن نحو 80 نائبا يشاركون في اجتماعات القاهرة التي يعقدها البرلمان اليوم الجمعة وغدا.



وأوضح بلحيق في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن اجتماعات القاهرة تستبق مؤتمر برلين المقرر عقده خلال الأيام المقبلة، حيث يقدم المجلس رؤيته للأطراف الدولية بشأن المخرجات من الأزمة الليبية.



وأضاف بليحق أن النواب يعقدون جلسات تشاورية حول بعض القضايا المختلف عليها، كما يلتقون بأعضاء النواب المصري واللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، خاصة أن مجلس النواب هو الجسم الوحيد الشرعي في ليبيا.



واستهل برنامج زيارة النواب الليبيون، اجتماعهم بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية بمشاركة عدد من الخبراء.



ووفق ما صرح به "بليحق"، ونقلته الصحف الليبية، فإن الاجتماع تضمن طرح كثير من القضايا الخاصة بالأوضاع بليبيا، في عدد من الجوانب الأمنية والسياسية وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية وتعامل الأطراف الدولية إيجابا وسلبا مع الأوضاع في ليبيا.



ولفت إلى الاستماع إلى رؤى النواب في هذه القضايا وتبادل وجهات النظر مع عدد من الخبراء من خلال الدراسات والبحوث، التي يقوم بها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.



وكشف "بليحق" عن عقد أولى الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب، مساء اليوم.



وأضاف أن برنامج الاجتماعات سيتضمن غدا اجتماعا بعدد من أعضاء البرلمان المصري، واجتماعا باللجنة الوطنية العليا المصرية المكلفة بالملف الليبي.



وشدد بليحق على أن اجتماعات القاهرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب، وتوحيد الرؤى والخروج بموقف موحد للوصول إلى حل للأزمة الليبية، من خلال الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي برعاية مصرية.