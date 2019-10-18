افتتاح مطعم "ماديو" الأشهر بين نجوم هوليوود بموسم الرياض (فيديو)

يشهد موسم الرياض قريباً، افتتاح مطعم "ماديو" من" بيفيرلي هيلز"، المطعم الإيطالي الأكثر شعبية بين مشاهير هوليوود.



هذا المعرض العريق، يتم إدارته عائلياً، ويقدم الأطباق الإيطالية التقليدية، مع لمسات غنية بالمذاقات التوسكانية المدهشة، مع باقة من المذاقات العالمية الأصيلة.



وكانت انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات موسم الرياض في "الرياض بوليفارد"، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500مقدم بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض الدرجات هارلي والألعاب النارية.



ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.