ارتفاع عدد قتلى انفجار مسجد بأفغانستان إلى 62 شخصا

أعلن مسئولون في أفغانستان ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، في مسجد شرقي البلاد إلى 62 شخصا.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسئولين أفغان أن الانفجار الذي وقع في ولاية ننجرهار الشرقية تسبب في انهيار سقف المسجد أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة ما نتج عنه ارتفاع عدد الضحايا الذين كان من بينهم أطفال.



وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطا الله خوجياني، إن الهجوم المسلح أسفر عن إصابة 36 آخرين، مشيرًا إلى أنه من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كان الهجوم انتحاريًا أم غير ذلك.



ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، إلا أن صادق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، قال في تغريدة له على موقع (تويتر) إن "جرائم طالبان وشركائهم البشعة لا تزال تستهدف المدنيين وقت العبادة".



كان عطا الله خوجياني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن 28 شخصًا على الأقل قتلوا وجرح العشرات في الانفجار.