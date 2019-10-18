ابنة نوال السعداوي تكشف حقيقة نقل والدتها للعناية المركزة

نفت الكاتبة منى حلمي، ابنة الدكتورة نوال السعداوي، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل الدكتورة نوال السعداوى إلى العناية المركزة وأنها تعانى من حالة صحية حرجة.



وأكدت ابنة الكاتبة الكبيرة أن والدتها فى المنزل وأنها بخير، وأن ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، مطمئنة كل محبي الدكتورة نوال السعداوي عن حالتها الصحية.



كانت قد تعرضت الدكتورة نوال السعداوي لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى مستشفى الجلاء العسكري بكوبري القبة لمتابعة حالتها الصحية، وكانت قد ترددت أنباء عن فقدان الدكتورة نوال السعداوي بصرها، وهو ما نفته ابنتها لاحقًا، مؤكدة أنّها ترى، إلا أنّ قوة نظرها تأثرت وبخاصة في القراءة والكتابة، وهو ما استدعى بقاءها تحت الملاحظة.



