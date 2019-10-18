الرئيس النمساوي يزور طوكيو

غادر فيينا مساء اليوم الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين متوجهًا إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة خاصة تستغرق ٤ أيام.



وأشارت مصادر في قصر هوفبورج الرئاسي، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس النمساوي يقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من إمبراطور اليابان ناروهيتو، وقالت إن هذه الرحلة الخاصة تجىء في إطار علاقات الصداقة الوطيدة بين النمسا واليابان.