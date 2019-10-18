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فن

أنغام تضع اللمسات النهائية على ألبومها ولطيفة تستعد لطرح «ملكة بيك»

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:27 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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يستعد عدد من نجمات الغناء فى مصر والوطن العربى لطرح ألبوماتهن الغنائية خلال الفترة المقبلة، وتسعى كل منهن للانتهاء من التحضيرات الخاصة بألبومها، والاستقرار على الأغنيات وتسجيلها استعدادًا لطرحه فى الأسواق.



أنغام

بدأت منذ فترة تحضيرات ألبومها الغنائى الجديد المقرر طرحه مطلع عام ٢٠٢٠ لرغبتها فى التأنى الشديد فى تحضيراته قبل خروجه بشكل جديد ومختلف للجمهور.
وانتهت النجمة، خلال الأيام الماضية، من تسجيل قرابة نصف أغنياته، وبالتحديد ٥ أغنيات، وتواصل حاليًا عمليات البحث والاستماع للأغنيات الجديدة رفقة زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم الذى يحظى بنصيب الأسد فى هذا الألبوم.
كما استقرت أنغام على تصوير أغنية «ياريتك فاهمنى» من ألبومها الأخير، ومن المقرر أن تتولى إخراج الكليب المخرجة إنجى جمال، استعدادًا لطرحه خلال الأسابيع المقبلة بعد النجاح الكبير الذى حققه الألبوم عقب طرحه.


لطيفة
أوشكت على الانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومها الغنائى الجديد ويحمل اسم «ملكة بيك»، ويضم العديد من الأغنيات المختلفة والجديدة، وذلك داخل أحد أهم استديوهات الصوت بالعالم، وهو «مترو بوليس» فى لندن.
وقالت مصادر، لـ«الدستور»: إن الألبوم يتضمن ١٠ أغنيات باللهجتين المصرية والتونسية، استقرت لطيفة على أسماء عدد منها، بينها «بهرب من وجعى» مع الشاعر إبراهيم شتا والملحن أحمد يوسف، و«مابكرهوش» مع الشاعر حسام سعيد والملحن محمود أنور والموزع الموسيقى تيام طارق، و«أنت ياه» من كلمات عمرو المصرى وألحان محمدى وتوزيع أحمد عاطف.


جنات

تعيش حالة من النشاط الفنى، وتتواجد بشكلٍ شبه يومى داخل الاستديوهات لتحضير ألبومها الغنائى الجديد، الذى تعود به إلى جمهورها بعد غياب دام ٤ سنوات منذ ألبومها الأخير «بنفس الكلام» الذى تم طرحه فى عام ٢٠١٦.
وانتهت جنات، خلال الأيام الماضية، من تسجيل بعض أغنيات الألبوم، وتواصل حاليًا اختيار باقى الأغنيات، التى تتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم تامر عاشور وعزيز الشافعى وأمير طعيمة ومحمد رحيم وتوما وشادى نور وبلال سرور وهيثم راضى وأحمد الحبشى وأكرم عادل وغيرهم.
ومن المقرر أن تطرح جنات الألبوم فى عام ٢٠٢٠، لتعود به بقوة إلى جمهورها، خاصة بعد غياب عدة سنوات منذ أغنية «إنت الإحساس» التى طرحتها على طريقة السينجل العام الماضى، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائى أمير طعيمة والملحن محمد رفاعى والموزع الموسيقى أسامة سامى، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.


سميرة

تسعى للانتهاء من ألبومها الغنائى الجديد فى أسرع وقت، خاصة بعد فترة غياب طويلة منذ طرح ألبومها الغنائى الأخيرة بعنوان «عايزة أعيش» فى عام ٢٠١٥.
وقررت «الديفا» إيقاف تحضيرات الألبوم بشكلٍ مؤقت، وذلك بعد الإعلان عن مشاركتها كعضوة لجنة تحكيم فى برنامج اختيار المواهب الشهير «The Voice» وانشغالها بتسجيل الحلقات، التى تخوض من خلالها التجربة الثانية لها فى مثل هذه النوعية من البرامج بعد تقديمها برنامج «صوت الحياة».
ومن المقرر أن يضم الألبوم أغنيات باللهجات المصرية والخليجية واللبنانية والعراقية، ولم تستقر الفنانة حتى الآن على عدد أغنياته أو الاسم النهائى له، وتستأنف خلال الأسابيع المقبلة العمل للانتهاء منه وطرحه نهاية العام الجارى.

إليسا

تواصل التحضيرات النهائية لألبومها الغنائى الجديد استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وأوشكت على الانتهاء من تسجيل أغنياته بالكامل.
وتعتزم الفنانة طرح الألبوم العام المقبل وتقدّم خلاله عددًا كبيرًا من الأغنيات باللهجة المصرية، وتعاونت فيها مع الملحنين محمد رحيم ومدين والشاعر الغنائى ملاك عادل وغيرهم من صناع المزيكا فى مصر والوطن العربى.
كما تستعد إليسا لإحياء ٣ حفلات بالمكسيك، خلال شهر نوفمبر المقبل أيام ٢٢ و٢٣ و٢٤ وتقدّم خلالها باقة مميزة من أجمل أغانيها التى يتفاعل معها الجمهور


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