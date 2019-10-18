مصر تشارك في اجتماع وزراي لمنظمة الأمن الأوروبي مع شركاء البحر المتوسط

يجتمع ممثلو 57 دولة أعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والشركاء الستة بدول جنوب البحر المتوسط في المنظمة الأوروبية، وهم مصر والجزائر والأردن والمغرب وتونس وإسرائيل، والعديد من المنظمات الدولية في تيرانا يومي 24 و25 أكتوبر لمناقشة الإنجازات والتحديات والفرص المستقبلية للشراكات المتوسطية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.



وقالت المنظمة الأوروبية اليوم الجمعة، من مقرها في العاصمة النمساوية في فيينا، إن مؤتمر شركاء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في دول جنوب البحر المتوسط لعام 2019 سيبحث في سبل تعزيز الأمن المشترك في البحر المتوسط من خلال الحوار والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشار البيان إلى أن مصر يمثلها السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ويفتتح المؤتمر وزير الشؤون الخارجية بالنيابة في ألبانيا جنت كاكاج ووزير الدولة السلوفاكي بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لوكاس باريزك ووزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر بيتر زيجارتو.



وأضاف البيان أن الوزراء وغيرهم من المسئولين رفيعي المستوى سيتبادلون وجهات النظر حول أهمية الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف مع ضرورة مشاركة الشباب لتعزيز الحوار والتعاون في البحر المتوسط، لافتا إلى أهمية دور الاتصال والرقمنة والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في تعزيز الأمن المشترك في البحر المتوسط.



ومن المعروف أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تعقد مؤتمرات سنوية مع شركائها المتوسطيين للتعاون منذ عام 1995.