ترودو ينفي ادعاءات زعيم المعارضة برفع الضرائب لتكوين إئتلاف حاكم

نفى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة، ادعاءات حزب المحافظين بأن الحزب الليبرالي الذي يرأسه يخطط لرفع ضريبة السلع والخدمات إذا أعيد انتخابه مساء الاثنين المقبل، واصفا هذه الإدعاءات "بغير الصحيحة تماما".



وقال ترودو، في حملة في ويتبي في مقاطعة أونتاريو، " من المؤسف أن المحافظين ما زالوا يضطرون إلى تشديد الهجمات ضدنا، لكن كل ما يعرضونه هو تقليل الإنفاق، ربما كل ما يمكنهم فعله هو إختلاق قصص غير موجودة".



وجاءت تعليقات ترودو في أعقاب مطالب زعيم حزب المحافظين أندرو شير بأن على الليبراليين أن يتحلوا بالشجاعة لشرح الضرائب التي سيتم رفعها لتأمين دعم الحزب الديموقراطي في حكومة ائتلافية.



ويقوم شير بحملات في فريدريكتون على أمل استعادة المقاعد في كندا الأطلسية حيث فاز الليبراليون في كل الدوائر الإنتخابية في هذه المنطقة منذ أربع سنوات.



ويحاول زعيم المحافظين زرع بذور القلق بشأن تحالف افتراضي بين الليبراليين والحزب الديموقراطي الجديد قد يتم الإتفاق عليه إذا لم يفز أي حزب بأغلبية المقاعد في انتخابات يوم الاثنين.



ويدعي شير أن الليبراليين والحزب الديموقراطي سيرفعون ضريبة السلع والخدمات إلى 7.5 في المائة، على الرغم من أن أيا من هذه الأحزاب لم تذكر أي شيء عن رفع الضرائب.