حسن راتب يكتب: «مكافحة الفقر».. خطوة نحو إعادة الاعتبار للطبقة الوسطى

احتفل العالم منذ يومين باليوم العالمى لمكافحة الفقر.. تلك المناسبة التى يرجع تاريخها إلى ١٧ أكتوبر عام ١٩٨٧، حين اجتمع ما يزيد على ١٠٠ ألف شخص لإحياء ذكرى ضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك فى ساحة «تروكاديرو» بالعاصمة الفرنسية، باريس، التى شهدت من قبل توقيع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨.







على الرغم من أن هذا الاحتفال يحظى باهتمام بالغ فى مختلف أنحاء العالم إلا أن طبيعة وطريقة الاحتفال به تختلف من بلد لآخر ومن طريقة لأخرى.. وهو ما يضع أيدينا على مسألة فى منتهى الأهمية تتعلق بكيفية احتفال مصر بهذه المناسبة الأممية، فاللافت للنظر فى الأمر أن «مكافحة الفقر» واحدة من أولويات الدولة المصرية، وقد تمثل ذلك فى العديد من المشروعات التى نفذتها ولا تزال تنفذها الحكومة، ويأتى مشروع القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وتوفير مساكن آمنة للمواطنين على رأس مشروعات الدولة لمكافحة الفقر، مما يضع أيدينا على أهمية «صندوق تطوير المناطق العشوائية»، الذى يعد فى صدارة الأجهزة، التى تكافح الفقر، من خلال توفير مساكن آمنة عن طريق عدة أدوات، فى مقدمتها تطوير المناطق غير المخططة بهدف الوصول إلى التنمية العمرانية الشاملة، التى من شأنها وقف الهجرة من الريف للمدن، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، الأمر الذى يفضى فى النهاية إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن آمن، مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ولأن الشىء بالشىء يذكر، فإنه من المنطقى، ونحن نتناول قضية محاربة الفقر، ومساعى الدولة فى القضاء عليه ووقف نزيف العشوائيات، أن نتطرق بالحديث إلى أزمة الطبقة المتوسطة التى تضررت كثيرًا من جراء التحولات والتغيرات الاقتصادية والسياسية التى مر بها المجتمع فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، فهذه الطبقة التى كانت تمثل الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصرى تكاد تكون قد تلاشت وسط تلك التحولات، التى طرأت على المجتمع، وهو ما تناولته من قبل فى عدة مقالات حول قضية الطبقة الوسطى فى مصر، وما آل إليه حالها من انخفاض عدد المنتمين لها الذين هبطوا إلى الطبقة الأدنى، وهى الطبقة الفقيرة، بدرجات الشح المختلفة التى أصابت شريحة كبيرة فى المجتمع لم يسبق لها معايشة تلك الضائقة المالية المتراكمة خلال سنوات طويلة سابقة، جعلت الطبقة الوسطى بكل شرائحها تتوه معالمها وتضيع الحدود بينها وبين الطبقة الفقيرة.

وهذا الفقر الذى أعنيه بالقول هو مشكلة اجتماعية تجسّد بشكل لافت للنظر عدم قدرة الإنسان على تحقيق الحد الأدنى من متطلباته واحتياجاته الأساسية اليومية، مثل الطعام والمسكن والملبس والرعاية الصحية وفرص التعليم، فنجده لا يتمتع بالعدالة الاجتماعية وحق المشاركة وحرية الرأى، وتدنى المستوى المعيشى، وتدنى مستويات التعليم والخدمات، وعدم توفر الخدمات الصحية، مثل المياه الصالحة للشرب والنقية والغذاء والصرف الصحى، وعدم وجود الحماية البيئية من الملوثات وانتشار الأمراض، ما يسهم فى زيادة مشكلة الفقر وتفاقمها.. ومن هنا تبرز بوضوح ضرورة السعى بشتى الطرق من أجل محاربة هذا الفقر حتى نكون أمام إنجاز حقيقى وملموس فى المجتمع، يتمثل فى محاربة الفقر على أرض الواقع، وعلى الرغم من ذلك فإننى على قناعة تامة بأن الطبقة الوسطى لا تموت ولكنها تتغير، وهو ما يدفعنى إلى القول أيضًا إن الأمل فى إحياء هذه الطبقة يتمثل فى الاعتماد على الفكر التعاونى، وبذلك يمكن أن تدخل الطبقة الوسطى مجموعات جديدة تعتمد فى دخلها بالأساس على دخل غير ثابت ولا تعتبر نفسها من الأغنياء وقادرة على الحفاظ على مكاسبها مع التغيرات الجديدة.

واللافت للنظر أننا الآن أحوج ما نكون لتعديل مسار العمل التعاونى بما يتماشى مع المرحلة الحالية، التى تواجه فيها الأمة العديد من التحديات، ما يجعلها بمثابة المرحلة الصعبة، حيث يأتى الإرهاب على رأس تلك التحديات، خاصة بعد أن أصبح ظاهرة عالمية، فضلًا عن غياب الاستقرار الأمنى بالمنطقة العربية، كما نراه الآن فى سوريا واليمن والسودان وليبيا والعراق، ومؤخرًا الجزائر وغيرها من الدول التى تموج بالمشكلات، التى تهدد أمنها واستقرارها من جراء العمليات الإرهابية، التى تحصد أمامها المشروعات التنموية وتغتال اقتصاديات الدول.

واستوقفنى فى احتفال هذا العام باليوم العالمى لمحاربة الفقر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر بيانًا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التى تستهدف خفض نسبة من يعيشون فى فقر مدقع إلى ٢.٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠. فقد جاء الاحتفال هذا العام تحت شعار «لنعمل جميعًا على منح الأطفال والعائلات والمجتمع سبل القضاء على الفقر»، خاصة أن الاحتفال هذا العام يواكب الذكرى السنوية الثلاثين للإعلان العالمى لحقوق الطفل.. وبنظرة عامة على ما جاء فى هذا التقرير نستطيع أن نستخرج مؤشرات الفقر من نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، حيث يوفر البحث حجمًا ضخمًا من البيانات التى يتم الاعتماد عليها فى قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وكذا توفير البيانات اللازمة لقياس الفقر، واستخدامها فى تحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية المختلفة لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.. وقد طرأ التغيير فى نسبة الفقر لإجمالى الجمهورية لعام ٢٠١٧- ٢٠١٨، مقارنة بعام ٢٠١٥ ٢٠١٦، حيث إن هناك زيادة فى نسبة الفقر وصلت إلى ٤.٧٪ بين عامى ٢٠١٥ ٢٠١٦ و٢٠١٧- ٢٠١٨، ويرجع ذلك إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة، كما تزيد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وهو ما يؤكد أن زيادة حجم الأسرة هى سبب ونتيجة للفقر فى نفس الوقت، فهى نتيجة للفقر لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية، وبالتالى تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم فى السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدرًا للدخل.

كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة فى زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها، على الرغم من زيادة الدعم بأنواعه «الغذاء- التعليم- الطاقة... إلخ»، إلا أنها تزيد مع زيادة حجم الأسرة.. ويعيش ٧٪ فقط من الأفراد فى أسر بها أقل من ٤ أفراد هم من الفقراء عام ٢٠١٧- ٢٠١٨، بينما تزيد تلك النسبة إلى ٤٩.٣٪ للأفراد الذين يقيمون فى أسر بها ٦- ٧ أفراد، وتزيد إلى ٧٥.٨٪ من الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها ١٠ أفراد أو أكثر هم من الفقراء.

وهناك أمر فى غاية الاهمية أيضًا، يتمثل فى أن انخفاض المستوى التعليمى من أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشراته كلما ارتفع مستوى التعليم، فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين ٣٩.٢٪ فى ٢٠١٧- ٢٠١٨، مقابل ١١.٨٪ لمن حصل على شهادة جامعية، كما بلغت نسبة الفقراء بين حاملى الشهادات فوق المتوسطة ٢٠.١٪، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية ٢٢.٤٪، وبلغت بين الحاصلين على شهادة إعدادية ٣٤.٤٪، و٣٨.٣٪ للشهادة الابتدائية، و٣٣٪ لمن يحملون شهادة محو الأمية، وترتفع هذه النسبة بين الحاصلين على الإعدادية وما دونها، فى حين أنها كانت ٤٠.١٪ فى عام ٢٠١٥.

وحينما نستعرض جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر، نجد أن مسألة تحسين آليات الاستهداف الجغرافى للفقراء فى أولوية تلك الجهود التى قامت بها الدولة، والتى من بينها إعداد خريطة للفقر تحدد فيها الأسر الفقيرة وأماكن تواجدهم على مستوى محافظات الجمهورية، وفى مختلف القرى والمراكز، وهو ما أعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من بيانات بحث الدخل والإنفاق، للحصول على نموذج يمكن استخدامه فى تقدير المستوى المعيشى للأسرة، ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد الأخير.. وتم تعظيم الاستفادة من خريطة الفقر من خلال قيام الوزراء والمحافظين ومجالس المدن والأحياء بالمحافظات بمعرفة التوزيعات الجغرافية للوحدات الإدارية، وكذلك معرفة الخصائص السكانية ونقاط القوة والضعف، سواء على مستوى توفير الخدمات والمرافق «مياه- صرف- غاز»، وكذلك نسب الفقر والأمية، ومتابعة الإنجاز المحقق على صعيد كل خدمة.

من ناحية أخرى، تم التوسع فى منظومة الدعم الغذائى من خلال زيادة قيمة الدعم للفرد المسجل على البطاقة التموينية، إلى جانب تطبيق منظومة الخبز ودعم السلع الغذائية الأساسية، فيما يعرف بدعم السلع التموينية.. أما برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» فيهدف لتقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة، يتم صرفه شهريًا لضمان نمو الأطفال صحيًا وتغذيتهم جيدًا، وإبقائهم فى المدارس للتعليم، والحد من الظواهر السلبية مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع، والعمل على حماية الفئات الأولى بالرعاية من المسنين وذوى الإعاقة والأيتام والمطلقات والأرامل، وقد بدأ تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» فى مارس عام ٢٠١٥، وبلغ عدد مستفيدى البرنامج ٢ مليون و٢٥٠ ألف أسرة من جميع محافظات الجمهورية، وبلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى عام ٢٠١٩ نحو ٣١ مليار جنيه.

إلى جانب «تكافل وكرامة» هناك مجموعة من البرامج المكملة لبرامج مد الحماية الاجتماعية، منها برنامج «سكن كريم»، الذى يهدف إلى تحقيق التحسن المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة، من خلال مد وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحى وبناء أسقف ورفع كفاءة المنازل.. أما برنامج «٢ كفاية» فهو يهدف للمساهمة فى الحد من الزيادة السكانية ونشر الوعى بأهمية تنظيم الأسرة، وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية، من خلال الجمعيات الأهلية بين الأسر المستفيدة من الدعم النقدى «تكافل وكرامة».. ويوجد أيضًا برنامج «فرصة» لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، عن طريق إتاحة الفرصة للتدريب والتشغيل، سواء عن طريق التشغيل المباشر لدى القطاع الخاص أو جمعيات المستثمرين والأعمال، عن طريق إتاحة وتيسير المشروعات متناهية الصغر.

والفئات المستهدفة فى المبادرة هى: الأسر الأكثر احتياجًا فى القرى المستهدفة، والفئات الراغبة فى التطوع، والشباب القادر على العمل، والأيتام والنساء المعيلات، والأشخاص ذوو الإعاقة.

وفى تقديرى، فإن جهود الدولة فى محاربة الفقر لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن هناك أيضًا تدخلات الخدمات غير المباشرة، التى تتمثل فى تقديم مواد غذائية وتدخلات بيئية، فضلًا عن تدخلات فى قطاع الخدمات الصحية، تشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وتوفير أدوية وأجهزة تعويضية تشمل: سمّاعات ونظارات وكراسى متحركة وعكازات، كما تتضمن المبادرة أيضًا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية.

أما جهود الدولة على مستوى التعليم فتتمثل فى زيادة الإنفاق الموجّه للتعليم، لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم ١٠٤ مليارات جنيه عام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وذلك مقارنة بـ٦٦.١ مليار جنيه فى ٢٠١٣- ٢٠١٤، بتحقيق معدل نمو بلغ ٥٧٪.. بينما نجد أن جهود الدولة على مستوى الصحة تتمثل فى المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس «سى»، والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، بهدف إجراء فحوصات ومسح طبى شامل ومجانى لفيروس «سى»، والكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة لـ٧٥ مليون فرد.

واللافت فى الأمر أن مبادرة «نور حياة» هدفها مكافحة والعلاج المبكر لضعف وفقدان الإبصار، من خلال التشخيص والعلاج المبكر، إلى جانب قانون التأمين الصحى الجديد، وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة.. وقد بلغت الاستثمارات الموجهة للصحة ٧٣ مليار جنيه للعام المالى الحالى ٢٠١٩- ٢٠٢٠، مقارنة بـ٢٦.١ مليار جنيه فى ٢٠١٣- ٢٠١٤، بمعدل نمو بلغ ١٨٠٪.

خلاصة القول، إن الوضع الراهن، وكما قدّمه لنا تقرير الجهاز المركزى للإحصاء، يتطلب الإسراع فى تقديم خطط عملية تتوافق مع المرحلة الراهنة، والمسارعة إلى العمل وبشكل عاجل لوقف تآكل الطبقة المتوسطة، وفق برامج مؤثرة تعيد بناء المجتمع بما يتماشى مع سياسة اقتصادية متوازنة، تتمكن من ترميم كل «التلفيات» وتقلص «الفوارق الطبقية» بما يساعد على تكوين قاعدة أساس صلبة للمجتمع.. فكما نعلم جيدًا أنه كلما كانت الطبقة الوسطى هى الأكثر عددًا بين طبقات المجتمع، فإن المستقبل سيكون واعدًا وقادرًا على بناء الإنسان، وخلق تنمية متوازنة تجعل من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أكثر استقرارًا وصلابة، وبالتالى تعود تلك الطبقة الوسطى مجددًا إلى سابق عهدها، باعتبارها صمام الأمان بالنسبة للمجتمع ككل.

